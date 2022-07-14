Нью-Йорк, США, , 08:19 — REGNUM «Идеальный шторм» может начаться из-за резкого роста цен на продовольственные товары и энергоносители в 94 странах, все население которых достигает около 1,6 млрд человек. Об этом заявил генсек Организации Объеденных Наций Антониу Гутерреш в ходе выступления на форуме высокого уровня Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС).

Антониу Гутерреш Un.org

По его мнению, существует реальная угроза возникновения «многочисленных очагов голода» уже в 2022 году. Гутерреш добавил, что в 2023 году ситуация будет «еще хуже».

Генсек сообщил, что развивающимся странам требуется $1,2 трлн в год для нормального функционирования их систем социальной защиты. Он подчеркнул, что 60% таких государств столкнулись или вскоре могут столкнуться с трудностями по обслуживанию своего долга.

Глава ООН добавил, что количество вынужденных переселенцев в мире достигло 100 млн, чего не было за всю историю организации.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня Антониу Гутерреш раскритиковал новые планы по финансированию разведки ископаемых видов топлива и назвал подобные действия «бредом». Он также потребовал отказаться от такой деятельности.

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