Саратов, 14 июля, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин продолжит исполнять свои обязанности после требования Рослесхоза о его увольнении.

Пресс-служба губернатора Саратовской области Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин

Как сообщают саратовские СМИ, врио губернатора региона Роман Бусаргин решил не увольнять Доронина, а сделал ему выговор. В отставку отправился первый заместитель министра Игорь Гриднев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Рослесхоза Иван Советников направил Бусаргину представление с требованием уволить Доронина из-за низких показателей эффективности ведения лесного хозяйства за 2019–2021 годы.