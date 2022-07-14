Москва, 14 июля 2022, 08:16 — REGNUM Заявления США о насильственном изъятии украинских паспортов являются дезинформацией, сообщили в посольстве России.
В дипмиссии подчеркнули, что очевидно стремление США к поднятию градуса русофобии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что Россия якобы насильно удерживает на своей территории до 1,6 млн украинских граждан, у которых забрали паспорта и выдали российские документы.
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