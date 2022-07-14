Иркутская область, 14 июля, 2022, 08:16 — ИА Регнум. В селе Голуметь Иркутской области сильный ветер повредил кровлю школы, дома культуры, водонапорной башни, больницы, котельной. На работу учреждений происшествие не повлияло, сообщает 14 июля ГУ МЧС России по Иркутской области.

Александр Погожев ИА REGNUM Ветер в кронах деревьев

Также повреждены и посевы сельскохозяйственных культур.

«Ситуация находится на контроле правительства Иркутской области. Сейчас в селе Голуметь продолжаются обследования для выявления последствий неблагоприятных погодных условий. По итогам будем принимать решения о дальнейших мерах. Сейчас профильным министерствам предстоит совместно с Черемховским районом подготовить предложения по оперативному восстановлению крыш социальных объектов», — пояснил первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов.

На 14 июля прогноз неблагоприятных и опасных погодных явлений в Иркутской области сохраняется.

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