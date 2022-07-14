Закаменский район, Бурятия, 14 июля, 2022, 08:15 — ИА Регнум. В Закаменском районе Бурятии правоохранители выясняют обстоятельства смертельного ДТП с участием трактора Т-25. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

УГИБДД по Бурятии В Бурятии опрокинулся трактор

Ночью 13 июля 52-летний мужчина ехал за рулём трактора по лесному массиву вблизи села Санага. Не справившись с управлением, он допустил съезд с дороги, после чего транспортное средство опрокинулось.

«Водитель трактора от полученных травм скончался на месте происшествия», — отметили в управлении.