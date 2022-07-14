Свердловчанина задержали за кражу электроинструментов на 200 тыс. рублей
Екатеринбург, 14 июля, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Житель Екатеринбурга украл из магазина электроинструменты на сумму 200 тысяч рублей. Мужчина уже имеет судимость за незаконный оборот наркотиков, сообщили журналистам в пресс-службе городского УМВД.
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Задержание
Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска. Мужчина признал вину в совершении преступления. Он частично возместил ущерб магазину, однако часть товара уралец уже успел продать.
Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.