Брюссель, , 08:10 — REGNUM По мнению нескольких европейских дипломатов, регулирующие антироссийские санкции правила было неясно сформулирована Еврокомиссией и это стало причиной появления проблем с транзитом товаров между основной территорией России и Калининградской областью. Об этом 14 июля пишет газета Financial Times.

Калининград Иван Шилов © ИА REGNUM

«Некоторые дипломаты заявили, что не намеревались создавать новые значительные барьеры для потока товаров между Россией и ее восточным эксклавом, когда одобряли санкции в этом году, и что комиссия неясно сформулировала правила», — говорится в публикации.

Также указывается, что ряд европейских чиновников частным образом раскритиковал масштабы и интенсивность проводившихся Литвой в российских поездах проверок, так как они боялись, что это может стать причиной конфронтации с РФ.

«Калининград — это политически деликатный вопрос, поэтому это была ошибка со стороны Еврокомиссии», — заявил изданию один из дипломатов ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с ограничениями транзита в Калининград пока не финализирована, в Кремле ожидают подвижек.