Вашингтон, 14 июля, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Экс-врача Белого дома Ронни Джексона, работавшего при трёх президентах США — Джордже Буше-младшем, Бараке Обаме и Дональде Трампе — раскритиковал экс-американский лидер Барак Обама за сомнения в умственных способностях действующего главы Белого дома Джозефа Байдена. Об этом 13 июля сообщает Fox News.

(сс) The White House Джо Байден и Барак Обама

Уточняется, что об инциденте, который произошёл во время президентской гонки 2020 года, но стал известен лишь сейчас, медик рассказывает в своих мемуарах, которые готовятся к печати.

После очередной оговорки Байдена, когда он назвал себя не кандидатом в президенты, а кандидатом на пост сенатора, Джексон в своём Twitter напомнил, что Трамп в своё время успешно прошёл тест на когнитивные способности. Врач отметил, что такой тест не помешало бы пройти и Байдену.

Как утверждает Джексон, буквально через 20 минут после публикации он получил письмо от Барака Обамы. В нём экс-президент США отметил, что считал медика своим другом и поэтому очень разочарован его «дешёвым выпадом» в адрес Байдена.

«Это было непрофессионально и недостойно должности, которую вы когда-то занимали. Вы также проявили неуважение ко мне и ко многим вашим друзьям в нашей администрации», — написал Обама.

Кроме того, экс-американский лидер пояснил, что ожидает от Джексона лучшего, и выразил надежду на то, что тот осмыслит ситуацию в верном ключе.