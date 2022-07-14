Екатеринбург, , 08:50 — REGNUM В свердловских электричках ввели бесплатный проезд для детей до семи лет. Соответствующее постановление 13 июля приняла Региональная энергетическая комиссия, сообщили журналистам в департаменте информполитики Свердловской области.

Электричка darsdm

Ранее на бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте могли рассчитывать дети до пяти лет. Теперь постановление привели в соответствие с федеральным законом, принятым в 2022 году.

Отмечается, что компенсацию транспортным компаниям выплатят из областного бюджета.