Екатеринбург, 14 июля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. В свердловских электричках ввели бесплатный проезд для детей до семи лет. Соответствующее постановление 13 июля приняла Региональная энергетическая комиссия, сообщили журналистам в департаменте информполитики Свердловской области.

darsdm Электричка

Ранее на бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте могли рассчитывать дети до пяти лет. Теперь постановление привели в соответствие с федеральным законом, принятым в 2022 году.

Отмечается, что компенсацию транспортным компаниям выплатят из областного бюджета.