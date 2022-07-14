Донецк, 14 июля, 2022, 08:08 — ИА Регнум. За последние сутки в Донецкой Народной Республике при обстрелах погибли два человека. Об этом 14 июля сообщили в штабе территориальной обороны республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

В штабе опубликовали суточную статистику потерь среди мирного населения. За период с 8:00 13 июля до 8:00 14 июля в результате обстрелов со стороны украинских войск на территории ДНР погибли два человека.

Ещё шесть мирных жителей получили ранения, говорится в сообщении телеграм-канала штаба.