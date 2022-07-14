Екатеринбург, 14 июля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В Екатеринбурге ночью 13 июля произошёл крупный пожар в здании завода на улице Лобкова. Сгорела ювелирная мастерская, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Свердловской области.

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Информация о пожаре поступила огнеборцам в 22:40 местного времени. Огонь охватил 100 квадратных метров на третьем этаже административного здания. Горела внутренняя отделка и оборудование сварочного цеха. В здании находились люди. Они эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных.

При тушении пожара были задействованы 14 единиц техники и 43 огнеборца. Более часа понадобилось пожарным, чтобы ликвидировать возгорание.