Благовещенск, 14 июля, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении жительницы Амурской области. Она пнула ногой сотрудника полиции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 июля в пресс-службе прокуратуры региона.

Нападение

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Девушка ударила полицейского в июне. Она разозлилась на то, что правоохранитель пытался не дать совершить административное правонарушение её мужу. Инцидент случился в кафе.

«С целью пресечения противоправных действий гражданки полицейские поместили ее на заднее сидение служебного автомобиля, где она снова целенаправленно ударила этого же сотрудника полиции ногой по лицу», — отметили в прокуратуре.

Дело возбуждено по статье 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти). Обвинительное заключение утверждено и будет передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кургане 31-летняя женщина отдана под суд за нападение на полицейского. Она ударила правоохранителя по голове.