Тайшет, Иркутская область, 14 июля, 2022, 08:01 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 14 июля сообщает подробности трагического ДТП в Братском районе. Авария произошла около 9:00 местного времени на автодороге «Тайшет-Чуна-Братск» в нескольких километрах от Вихоревки. Проезжавшие позвонили в правоохранительные органы, сообщив, о разбитом автомобиле, в лесу у дороги.

Цитата из видео ДТП на трассе «Тайшет-Чуна-Братск»

По предварительной информации, 67-летний водитель кроссовера Кia Mohave допустил съезд с проезжей части в кювет с дальнейшим опрокидыванием. В результате случившегося мужчина погиб.

На месте происшествия работают сотрудники Межмуниципального управления МВД России «Братское». Им предстоит выяснить причины произошедшего. Точную причину смерти автомобилиста установит судебно-медицинская экспертиза.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 4 по 10 июля, на территории Иркутской области произошло 40 дорожно-транспортных происшествий, в которых три человека погибли, 47 человек получили травмы различной степени тяжести.

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