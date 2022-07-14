Москва, , 08:01 — REGNUM О героизме и мужестве нескольких военных Вооружённых сил (ВС) РФ, проявленных ими в ходе спецоперации по денацификации Украины, сообщили 14 июля в Минобороны России.

Армия России Министерство обороны Российской Федерации

Уточняется, что украинские нацисты обстреляли колонну ВС РФ, в составе которой следовал старший сержант Иван Иванов, и он смог вывести свою машину из-под огня, после чего уничтожил вражескую группу, собиравшуюся окружить российских военных. При этом после боя Иванов помогал с эвакуацией раненых.

Также указывается, что сержант Шамиль Гафуров, занимаясь ремонтом, участвует в спецоперации с самого ее начала и за это время благодаря его действиям в строй было возвращено свыше 100 единиц бронетанкового вооружения и техники. Помимо того, сержант обучил более десяти специалистов-ремонтников.

Кроме того, отмечается, что младший сержант Чингис Цыдыпов уничтожил из гранатомёта грузовик киевских боевиков с установленными комплексами ПЗРК «Игла» в кузове. После этого Цыдыповым в составе группы была устроена засада, в ходе которой он уничтожил четырёх радикалов и в результате боя враг потерял два танка, а также более десяти человек личного состава и отступил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс сосредоточен на оказании Украине военной помощи, а не на шагах по включению страны в состав альянса.