Абакан, 14 июля, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Пожилая жительница Абакана лишилась денег, поверив мошенникам. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 июля в МВД по Хакасии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Женщина 1945 года рождения обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что в конце мая ей позвонил неизвестный и представился сотрудником отдела компенсации по вкладам МММ. Звонивший заявил, что абаканке полагается выплата, компенсирующая материальные потери по вкладу. Женщина когда-то действительно вносила деньги в финансовую пирамиду, поэтому она поверила звонившему.

В первую очередь пенсионерке было велено оплатить налог. Она оправила по указанным реквизитам 45 тысяч рублей. Затем ей сообщили, что для вывода денег на счёте должно лежать 180 тысяч рублей. Женщина отправилась в банк, оформила кредит на указанную сумму и тут же осуществила перевод.

Обещанную выплату абаканка не получила, при этом звонки от «менеджеров компании» продолжались. «Руководитель отдела» заявил женщине, что никакого обмана нет. Просто якобы возникли затруднения с переводом денег через банк. Пенсионерке было велено заплатить 100 тысяч рублей для приобретения ценных бумаг у некоего брокера. Ценные бумаги обещали впоследствии продать по более высокой цене и перечислить прибыль женщине.

Она вновь поверила мошенникам, оформила ещё один кредит в другом банке. Но и на этот раз никаких выплат горожанка не получила. При очередном звонке она заподозрила обман и обратилась в полицию.

По данным ведомства, за месяц злоумышленники выманили у абаканки более 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, житель Ростова-на-Дону в попытке купить криптовалюту потерял 1,5 млн рублей, взятые в кредит.

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