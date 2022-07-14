Иркутск, 14 июля, 2022, 07:53 — ИА Регнум. В Иркутской области после двухлетнего ковидного перерыва возобновил работу один из самых крупных палаточных лагерей на Байкале, сообщает 14 июля телеграм-канал правительства региона.

Правительство Иркутской области Лагерь на Байкале

Первая экологическая смена для школьников от 10 до 17 лет стартовала 11 июля и продлится десять дней. Для детей организуют занятия по ботанике, экологии, лесопатологии, проведут игру-практикум, которая поможет подготовиться к Областному слету школьных лесничеств.

Всего в 2022 году отдохнуть в палаточном лагере смогут 320 детей из разных уголков региона.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области улучшается: по состоянию на 13 июля 2022 года число жертв COVID-19 составляет 8695 человек (0 за сутки).

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