Брюссель, , 07:53 — REGNUM Североатлантический альянс сосредоточен на оказании Украине военной помощи, а не на шагах по включению страны в состав альянса. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг 13 июля в ходе заседания с членами комитета Европарламента по иностранным делам и подкомитета ЕП по обороне.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, НАТО планирует модернизировать украинские военные институты, чтобы страна через некоторое время приблизилась к присоединению в блок. Столтенберг также отметил, что альянс проводит активную работу по увеличению поставок Украине различных систем вооружений, включая дальнобойные артиллерийские системы со стороны США, Британии и других западных стран.

Вместе с тем генсек утверждает, что НАТО якобы не является стороной украинского конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля украинский глава Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается отказываться от возможности стать членом Североатлантического альянса.

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