Вашингтон, 14 июля, 2022, 07:50 — ИА Регнум. Заявления Вашингтона о якобы насильном удержании на территории России 1,6 млн украинских граждан и об отъёме у них паспортов названо дезинформацией и попытками очернения Вооружённых сил России со стороны США. Об этом 14 июля сообщила пресс-служба российского посольства в Вашингтоне в своём телеграм-канале.

Украинский паспорт

Уточняется, что антироссийские заявления Белого дома о якобы организации системы «фильтрационных лагерей» для украинцев, которых потом депортируют в отдалённые регионы России, являются попытками США очернить ВС России. Поясняется, что такие заявления связаны, по всей видимости, с недовольством Вашингтона успехами российской спецоперации на Украине.

Также отмечается, что таким способом США пытаются поднять градус русофобии для привлечения внимания западных стран к украинским событиям ради мобилизации дополнительных ресурсов на поддержку киевского режима.

В российском диппредставительстве напомнили о гуманитарной помощи, которая оказывается украинским гражданам, и о гуманитарных коридорах для передвижения мирного населения.

«Украинцы получают российское гражданство добровольно. Заявления о насильственном изъятии украинских паспортов — низкокачественная западная дезинформация», — сказано в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия насильно удерживает на своей территории до 1,6 млн украинских граждан, у которых забрали паспорта и выдали российские документы, вызвало шок и смех у лидера ЛДПР депутата Госдумы Леонида Слуцкого.