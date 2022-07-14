Иркутск, 14 июля, 2022, 07:50 — ИА Регнум. На утро 14 июля в Иркутской области действует два лесных пожара на площади 81 га, сообщает телеграм-канал правительства региона.

Правительство Иркутской области Лесной пожар в Приангарье

Также известно, что за минувшие сутки ликвидировано три лесных пожара на площади 3,6 га. Полностью локализовано три очага на 90,02 га.

В тушении 12 июля участвовал 221 человек и 11 единиц наземной техники. В авиамониторинге — три Ан-2 и два легкомоторных самолёта. Четыре вертолёта Ми-8, в том числе два МЧС России, — в передислокации десантников.

«Текущий лесопожарный сезон не похож ни на один предыдущий год. Поэтому штаб областного минлеса, региональная диспетчерская служба, лесопожарные формирования Иркутской области находятся в режиме мобилизации 24/7. Мы внимательно отслеживаем прогноз на прогрев отдельных территорий и готовим силы и технику для упреждающего маневрирования», — пояснил министр лесного комплекса региона Владимир Читоркин.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 12 июля в Иркутской области действовали три лесных пожара на площади 53 га.

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