Благовещенск, , 07:59 — REGNUM В Амурской области вынесли приговор бывшему начальнику отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по региону. Мужчину приговорили к 3,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 июля в пресс-службе областной прокуратуры.

Погоны сотрудника МВД Виталий Аньков

Читайте также: Отстранён от должности начальник антикоррупционного отдела МВД Приамурья

Правоохранитель пытался воспользоваться своим служебным положением для того, чтобы получить от бывшего главы района 7 млн рублей. Он обещал повлиять на результаты доследственной проверки, но не имел такой возможности. Довести до конца свой замысел амурчанину не удалось, его задержали. Позже выяснилось, что в 2021 году он получил от директора одной из компаний 300 тыс. рублей за помощь в приёмке работ по ремонту школы в Благовещенске.

Экс-сотрудника УБЭП судили за покушение на мошенничество в особо крупном размере (статья 159 УК РФ). Он признал свою вину.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года были задержаны работники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Их подозревают в получении взятки от владельцев нелегального казино, деятельность которого полицейские обещали скрыть. Деньги сотрудники управления по борьбе с коррупцией получили в том числе за то, что не стали возбуждать уголовное дело по факту нелегальной работы игорного заведения.