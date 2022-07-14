Южно-Сахалинск, 14 июля, 2022, 07:48 — ИА Регнум. На Сахалине учащиеся центра технических видов спорта в возрасте от 9 до 16 лет разработали собственные беспилотные летательные аппараты. Как пишет телеграм-канал Mash, их уже испытывают в реальных условиях спецоперации в защиту Донбасса.

Dean Calma IAEA Беспилотник

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Беспилотник весом всего 500 граммов оснащен камерой, GPS, акселерометром, барометром и автопилотом. Он способен разгоняться до 90 км в час.

Школьники собрали уже три таких аппарата.

«Сейчас сил и ресурсов хватит максимум на 10 штук. Птичек уже забрали на тесты в органы и на фронт, чтобы проверить их эффективность в реальных условиях», — написали авторы телеграм-канала.

Как сообщало ИА REGNUM, публицист Игорь Друзь заявил, что Россия должна быть готова к войне на множестве фронтов.