Сургут, Югра, 14 июля, 2022, 07:40 — ИА Регнум. В районе Сургута (ХМАО) с 15 июля на автомобильном мосту через Обь ограничат движение. Это связано с ремонтом, сообщает «Северавтодор».

Пресс-служба «Северавтодора» Мост через Обь им. Солохина

Первый этап ремонта моста им. Солохина, правой его половины, по контракту будет выполнен не позднее 31 октября 2022 года, отмечают в «Северавтодоре». Полностью мост отремонтируют к 31 августа 2023 года.

«За это время будут заменено асфальтобетонного покрытие с устройством гидроизоляционного слоя, очищена ортотропная плита (железная основа моста) и заменено металлическое барьерное ограждение», — сообщают в компании.

Подчёркивается, что на период ремонта будут сужены полосы движения до трёх метров в обоих направлениях. Движение транспорта шириной более 2,8 метров будет осуществляться реверсивно в ночное время с 23:00 до 6:00 (с 21:00 до 4:00 мск). Движение автомобилей общей массой более 50 тонн будет запрещено.

Актуальную информацию можно уточнить в Региональном диспетчерском центре АО «ГК «Северавтодор» по телефону 8(3462)22-48-49.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мост им. Солохина через Обь в Сургутском районе является единственным, обеспечивающим автотранспортное сообщение Югры с другими территориями Уральского федерального округа и России в целом. Загруженность этого моста превышает норматив более чем в три раза, а именно 16 тыс. автомобилей в сутки при плане в пять тысяч. Для его разгрузки началось строительство второго моста через Обь под Сургутом.