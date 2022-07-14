Шри-Джаяварденепура-Котте, 14 июля, 2022, 07:30 — ИА Регнум. Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абеивардена заявил, что он все еще ждет заявление об отставке президента Готабаи Раджапаксы, сообщает новостной портал News First.

Mr Jorge Cardoso Готабая Раджапакса

Глава законодательного органа напомнил, что ланкийский лидер обещал направить уведомление о своем уходе с президентского поста 13 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Reuters распространило информацию о том, что Готабая Раджапакса собирается сделать официальное заявление о своей отставке только после прибытия в Сингапур, где ему будет предоставлено политическое убежище. Глава государства пока находится на территории Мальдивских островов, куда он прилетел на самолете 13 июля.