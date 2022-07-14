Посёлок городского типа Чернышевск, Забайкальский край, , 07:30 — REGNUM В Чернышевске Забайкальского края так и не построили дома для пострадавших от паводков 2021 года. Что выяснил губернатор региона Александр Осипов посетив места предполагаемых объектов. Всего на территории посёлка ООО «Эколайф» (девять домов) и ИП Тараев должно быть построено 12 домов.

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По договору застройщик «Эколайф» должен был выполнить работы до 30 июня 2022 года. Однако на сегодняшний день на площадке обустроен только фундамент и установлены сваи. К другим видам работ застройщик не приступал. Такая же ситуация в селе Алеур, где должно быть построено девять домов для пострадавших граждан.

В отношении компании сформировано и направлено претензионное письмо. На площадке прокуратуры Чернышевского района проведено межведомственное совещание с привлечением представителей застройщика. Прокуратура района внесла в адрес застройщика предостережение о недопустимости нарушения законодательства. Администрация Чернышевска готовит исковые заявления в отношении компании.

«Надо сейчас засучить рукава и заниматься строительством серьезно, расторгать договор и находить другого подрядчика. Из-за его недобросовестности не должны страдать люди», — резюмировал глава региона.

Представитель компании заверил, что построит первые семь домов до 20 августа, а до конца месяца возведет остальные. Все необходимое, по его словам, у застройщика есть, имеется собственное производство материалов. Губернатор поручил контролировать работы на стройплощадке ежедневно. В случае, если в ближайшее время не будут видны первые результаты, принимать кардинальные меры.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 г. Забайкальский край постигли сразу три мощнейших волны паводка: 1 июня, 19 июня и 23 июля: в результате наводнения пострадали почти 14 тысяч человек.

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