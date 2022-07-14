Челябинск, , 07:28 — REGNUM В Челябинске депутат Курчатовского райсовета Вячеслав Ершов отдан под суд за передачу взятки сотруднику лесничества. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд Gorspravka09.ru

Следователи считают, что преступление было совершено в марте. Размер взятки составил 50 тыс. рублей. Также ему вменили незаконное хранение боеприпасов. Основанием стали найденные у него в квартире пять боевых винтовочных патронов.

Жилой дом обвиняемого стоимостью более 6,4 млн рублей арестован. Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд.