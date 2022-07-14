Абакан, 14 июля, 2022, 07:27 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено девять случаев заражения коронавирусом, выздоровели 13 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 июля в республиканском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

С начала 2022 года в Хакасии выявлено 34 437 носителей коронавируса. Амбулаторно на сегодняшний день в регионе лечится 61 (+10) ковид-пациент, в стационаре — 20 (-2).

Коэффициент распространения инфекции за четыре дня составил 0,5; за семь дней — 2,0.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля в Хакасии было подтверждено десять случаев заражения, выздоровели 17 человек.