В Хакасии с начала года подтверждено почти 34,5 тыс. случаев COVID-19
Абакан, 14 июля, 2022, 07:27 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено девять случаев заражения коронавирусом, выздоровели 13 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 июля в республиканском правительстве.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
С начала 2022 года в Хакасии выявлено 34 437 носителей коронавируса. Амбулаторно на сегодняшний день в регионе лечится 61 (+10) ковид-пациент, в стационаре — 20 (-2).
Коэффициент распространения инфекции за четыре дня составил 0,5; за семь дней — 2,0.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля в Хакасии было подтверждено десять случаев заражения, выздоровели 17 человек.