Вашингтон, 14 июля, 2022, 07:26 — ИА Регнум. Соглашение между Россией и США о перекрестных полетах на Международную космическую станцию (МКС) находится на стадии финального согласования. Об этом 13 июля заявила Дана Вайгл, замруководителя программ Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по МКС в ходе спецбрифинга аэрокосмического агентства.

NASA МКС

Отвечая на вопрос журналиста о предстоящем полёте корабля Cargo Dragon 2 компании SpaceX на МКС, Вайгл уточнила, что NASA и Роскосмос «очень близки к заключению соглашения», оно проходит финальные этапы согласования.

Кроме того, Вайгл отметила, что единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса Анна Кикина успешно проходит подготовку к полёту в США в составе экипажа миссии Crew-5. В это же время американский астронавт Марко Рубио готовится к полёту совместно с экипажем российского космического корабля «Союз».

Первый полёт российского космонавта на американском корабле Crew Dragon по программе перекрёстных полётов намечен на 1 сентября текущего года. Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина может стать первым гражданином России, полетевшим в космос на корабле Crew Dragon.