Таттинский район, , 07:27 — REGNUM Продукты питания с истёкшим сроком годности обнаружили во время проверки детских лагерей в Таттинском районе Якутии. Возбуждены дела об административном правонарушении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 июля в пресс-службе прокуратуры региона.

Просроченная продукция Иван Шилов © ИА REGNUM

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Просроченное питание нашли в двух лагерях, оно хранилось в пищеблоках. От руководителей образовательных учреждений потребовали устранить нарушения.

«По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения устранены в полном объеме, виновные лица привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафов», — отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в школе Северо-Курильска в столовой сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора выявили нарушения при организации питания учеников. В столовой обнаружили просроченные продукты питания.