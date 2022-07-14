Иркутск, 14 июля, 2022, 07:21 — ИА Регнум. ФКУ «Ространсмодернизация» 29 июля 2022 года планирует выбрать подрядчика, в задачи которого входит модернизация береговых производственных объектов и сооружений — реконструкция обстановочной базы флота Ангарского района водных путей и судоходства в Иркутске. За услуги предлагается максимум 814 566 647,33 рубля, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

(сс) CWitte Торги

Контракт оплатят средствами федерального бюджета.

Основанием для проектирования объекта является программа «Развитие транспортной системы» и федеральный проект «Развитие инфраструктуры морского и внутреннего водного транспорта». Работы должны завершить за 2022–2024 годы. На первый год приходятся проектные работы.

Среди задач, поставленных перед исполнителем, — реконструкция действующего гребенчатого слипа.