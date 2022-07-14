Реконструкцию базы флота в Сибири оценили в 814 млн рублей
Иркутск, 14 июля, 2022, 07:21 — ИА Регнум. ФКУ «Ространсмодернизация» 29 июля 2022 года планирует выбрать подрядчика, в задачи которого входит модернизация береговых производственных объектов и сооружений — реконструкция обстановочной базы флота Ангарского района водных путей и судоходства в Иркутске. За услуги предлагается максимум 814 566 647,33 рубля, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.
Контракт оплатят средствами федерального бюджета.
Основанием для проектирования объекта является программа «Развитие транспортной системы» и федеральный проект «Развитие инфраструктуры морского и внутреннего водного транспорта». Работы должны завершить за 2022–2024 годы. На первый год приходятся проектные работы.
Среди задач, поставленных перед исполнителем, — реконструкция действующего гребенчатого слипа.