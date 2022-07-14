Петропавловск-Камчатский, , 07:18 — REGNUM На Камчатке в лесу заблудились две пенсионерки. Они собирали грибы и встретили сразу несколько медведей. От страха женщины забрались на дерево, а потом поняли, что заблудились, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 июля в краевом управлении МЧС.

Медведь pixabay.com

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В лес за грибами отправился мужчина с матерью и её подругой. Грибники решили разделиться и пошли в разные стороны. В назначенное время женщины не вышли к автомобилю и мужчина обратился за помощью.

Выяснилось, что пенсионерки встретили медведя и скрылись от него в лесу. Но затем женщины увидели ещё двух косолапых и спрятались от них на дереве. А потом они поняли, что заблудились.

Прибывшие спасатели разделились на две группы. Одна направилась на поиски в лес, а вторая ожидала женщин на дороге, включив спецсирены. На их звук и вышли пенсионерки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае медведицу, которая растерзала 47-летнего грибника под Горнозаводском, решили не отстреливать, написал rifey.ru со ссылкой на минприроды региона.