Томск, , 07:18 — REGNUM Бывшему заместителю губернатора Томской области по инвестициям Юрию Гурдину предъявлено обвинение в растрате крупной суммы бюджетных средства. Дело возбуждено по материалам ФСБ. сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Экс-заместитель губернатора Томской области Юрий Гурдин СУ СКР по Томской области

По данным следствия, с августа 2020 по ноябрь 2021 года чиновник через директора одного из региональных фондов организовал растрату не менее 70 млн рублей, выделенных из бюджета области в рамках нацпроекта «Образование». Второму фигуранту также предъявлено обвинение.

«Бывшему заместителю губернатора региона избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится весь комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Гурдин стал одним из первых представителей команды прежнего главы региона Сергея Жвачкина, который покинул свой пост после назначения нового губернатора Владимира Мазура. В мае он ушёл в отставку в связи с окончанием контракта.

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