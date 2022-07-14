Чита, , 07:15 — REGNUM В Забайкальском крае 14 июля вновь осложнятся паводковая обстановка. Как сообщает пресс-служба правительства региона, зафиксирован незначительный подъем уровня воды на реках Аргунь, Ингода, Чита, Чикой, Кия и отдельных малых реках Чернышевского, Газимуро-Заводского и Могочинского районов — на 4-23 сантиметра.

«15 июля на Аргуни, в среднем течении Онона и Чикоя небольшой рост уровней воды продолжится, на остальных реках края будет преобладать спад. 16 июля на реках западных, центральных и южных районов ожидаются подъемы уровней воды различной интенсивности», — информирует Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Забайкалья 11 июля известили о постепенной стабилизации гидрологической обстановки на территории Могочинского района.

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