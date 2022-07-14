Пермь, , 07:12 — REGNUM В Перми произошёл несчастный случай с 11-летним ребёнком. Мальчик утонул, сообщают СМИ.

Река Алексей Максютов©

Трагическое происшествие случилось вечером 13 июля на Мотовилихинском пруду. Мальчик утонул на глазах отдыхающих. Очевидцы в соцсети отметили, что все произошло очень быстро, мужчины бросились на помощь, но ребёнка отнесло сильным течением.

По данным ГУ МЧС по Пермскому краю, к месту ЧП привлекались силы и средства от РСЧС в количестве десяти человек личного состава и четырёх единиц техники.