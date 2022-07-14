Анкара, , 07:12 — REGNUM По меньшей мере 19 человек пострадали в результате лесных пожаров, которые полыхают с 13 июля в курортной зоне Датча в Турции. Об этом сообщил в своем микроблоге турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

Лесной пожар Carl Osbourn

По словам чиновника, девять пострадавших находятся в больнице. Глава ведомства отметил, что для оперативного приема пациентов возле места, где распространяется огонь, дежурят 84 медика и 18 автомобилей скорой помощи.

Пожар не удается ликвидировать из-за сильного ветра. Для его тушения задействовали более десяти самолетов и вертолетов. Кроме того, в район бедствия была переброшена военная техника. Местные власти не исключают, что возгорание произошло из-за умышленного поджога.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля в Хорватии потушили крупнейший в 2022 году природный пожар, который вспыхнул на побережье Адриатического моря.

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