Чита, , 07:09 — REGNUM В Забайкалье, где проживет более миллиона граждан, по состоянию на 14 июля первым компонентом от COVID-19 привиты 722 778 человек, сообщает министерство здравоохранения региона.

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Повторно привит 219 701. Также первый компонент вакцины получили 8509 несовершеннолетних, из них завершили вакцинацию — 6361.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась: на 13 июля 2022 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 169 545 (+14 за минувшие сутки).

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