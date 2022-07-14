Тегеран, , 07:50 — REGNUM 13 июля заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Багери Кани заявил, что иранское правительство и народ ожидают, что новая администрация Южной Кореи разморозит финансовые активы страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Али Багери Кяни Mostafa Asgari

Заместитель министра иностранных дел написал в твиттере, что у него состоялся телефонный разговор с первым заместителем министра иностранных дел Южной Кореи.

«Иранское правительство и народ страны ожидают от новой администрации Южной Кореи разморозки наших активов, чтобы обеспечить основу для дальнейшего улучшения двусторонних связей в областях, представляющих взаимный интерес», — отметил он.

Согласно данным IRNA, высокопоставленный иранский дипломат также подчеркнул, что южнокорейская сторона заявила, что Сеул изучает новый способ решения данной проблемы.