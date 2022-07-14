Тегеран, 14 июля, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Иранский мультфильм «Распылитель», снятый Институтом интеллектуального развития детей и подростков, был выбран лучшим короткометражным фильмом Фестиваля IndieX Film Fest, объявил отдел по связям с общественностью иранского института. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews 13 июля.

Елена Хованская, ИА REGNUM В кино

Иранский фильм рассказывает зрителю историю об одной стране, в которой выращивание любого вида цветов или растений запрещено, а армия под названием «Распылитель» обязана охотиться и охранять растения, а также тех, кто их выращивает. Живая история солдата меняется после знакомства с маленьким растением.

Согласно данным MehrNews, кинофестиваль каждый месяц объявляет своих номинантов и победителей. Победители месяца также имеют шанс побороться за звание победителя года.