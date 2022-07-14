Пермь, 14 июля, 2022, 07:05 — ИА Регнум. В Пермском крае предупреждают о неблагоприятных погодных условиях 14 июля. Информация опубликована на сайте ГУ МЧС по региону.

73.mchs.gov.ru Гроза

В течение дня в Прикамье прогнозируют грозу, град. Порывы ветра могут достигать 21 метра в секунду.

Населению рекомендуют соблюдать элементарные правила безопасности: не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабоукрепленных конструкций, избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.

Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия.