Тегеран, 14 июля, 2022, 07:55 — ИА Регнум. 13 июля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 141 456, причем 5 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

«Еще пять иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 141 456 человек», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 5000 новых случаев заражения COVID-19, при этом 541 человек госпитализирован. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 7 065 989 пациентов из общего числа 7 260 017 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете указано, что 397 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что64 690 848 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 58 049 598 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.