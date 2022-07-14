Тегеран, 14 июля, 2022, 07:55 — ИА Регнум. 13 июля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что страна прилагает все усилия для прекращения кризиса на Украине. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

En.mfa.ir Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан

Амир Абдоллахиан сделал это заявление в интервью итальянской газете la Repubblica. «Иран выступает против любых шагов, направленных на обострение конфликтов на Украине», — заявил иранский дипломат в интервью.

«Иран не помогает конфликтующим сторонам, Украине и России, поскольку страна считает, что кризис должен прекратиться мирным путём», — сообщил он, отвергая утверждение США о том, что Иран поставил России сотни беспилотных летательных аппаратов.

В связи с этим пресс-секретарь министра иностранных дел Ирана Насер Канани в ответ на замечания советника по национальной безопасности США Джейка Салливана заявил, что сотрудничество между Тегераном и Москвой в области современных технологий восходит к докризисному времени на Украине и в последнее время никаких особых изменений в этом сотрудничестве не произошло.