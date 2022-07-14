Глава МИД: Иран стремится остановить украинский кризис
Тегеран, 14 июля, 2022, 07:55 — ИА Регнум. 13 июля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что страна прилагает все усилия для прекращения кризиса на Украине. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Амир Абдоллахиан сделал это заявление в интервью итальянской газете la Repubblica. «Иран выступает против любых шагов, направленных на обострение конфликтов на Украине», — заявил иранский дипломат в интервью.
«Иран не помогает конфликтующим сторонам, Украине и России, поскольку страна считает, что кризис должен прекратиться мирным путём», — сообщил он, отвергая утверждение США о том, что Иран поставил России сотни беспилотных летательных аппаратов.
В связи с этим пресс-секретарь министра иностранных дел Ирана Насер Канани в ответ на замечания советника по национальной безопасности США Джейка Салливана заявил, что сотрудничество между Тегераном и Москвой в области современных технологий восходит к докризисному времени на Украине и в последнее время никаких особых изменений в этом сотрудничестве не произошло.