Тегеран, , 09:03 — REGNUM 13 июля спикер парламента Ирана Мохаммад Бакер Калибаф заявил, что нынешняя администрация и парламент Исламской Республики стремятся к развитию сотрудничества с соседними государствами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Спикер заявил, что одним из главных достижений его визита в Узбекистан должно стать расширение культурных и экономических связей. «Увеличение товарооборота до двух миллиардов долларов является одной из целей, которые должны быть достигнуты в ходе визита в Узбекистан», — отметил спикер иранского парламента.

Парламентская делегация Ирана приняла участие во встрече в парламенте Узбекистана и провела переговоры со спикером законодательной палаты Нурдинжоном Исмоиловым.

Высокопоставленный иранский законодатель выразил благодарность узбекским официальным лицам за их гостеприимство, выразив надежду, что поездка станет началом значительного улучшения в развитии сотрудничества между двумя странами и правительствами.

«Парламент Ирана был сформирован более 100 лет назад, и иранцы искренне убедились, что парламенты могут играть ключевую роль в расширении связей между правительствами и народами», — отметил он.