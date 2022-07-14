Рим, 14 июля, 2022, 07:03 — ИА Регнум. Общенациональная забастовка авиадиспетчеров запланирована на 17 июля в Италии. Об этом 13 июля сообщили крупнейшие в стране профсоюзы Filt-Cgil, Fit-Cisl и Uiltrasporti.

Давид Сикейрос. Забастовка

Организаторы акции уточнили, что забастовка продлится четыре часа, авиадиспетчеры намерены протестовать против хронического дефицита кадров в отрасли и резкого ухудшения производственных отношений на фоне восстановления авиасообщения после отмены ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

«Мы наблюдаем резкое ухудшение производственных отношений, прежде всего из-за явной неспособности общаться и управлять персоналом», — сказано в заявлении профсоюзов.

Кроме того, в документе указаны такие проблемы, как «несовместное применение частей промышленного плана, прекращение переговоров о возобновлении национального коллективного трудового договора, а также многократно продемонстрированное неприменение, «Летнего» протокола, подписанного профсоюзами».

Изначально профсоюзы планировали провести забастовку продолжительностью 24 часа, но после длительных переговоров с управлением по авиасообщению время проведения протестной акции было сокращено до четырёх часов. Поясняется, что на такую меру пришлось пойти, чтобы избежать хаоса в аэропортах в выходной день, когда традиционно возрастают туристические потоки.

Профсоюзы взяли на себя обязательство следить за согласованными условиями забастовки, чтобы она не вышла за пределы оговоренного времени и не доставила неудобств путешественникам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Transavia, дочерняя компания Air France, объявила об отмене 15% рейсов из-за забастовки бортпроводников с требованием повышения заработной платы и осуждения условий труда.