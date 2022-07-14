Тегеран, 14 июля, 2022, 08:14 — ИА Регнум. 13 июля представитель министерства иностранных дел Ирана заявил, что Тегеран готов принимать важные визиты лидеров региональных государств, поскольку город стал столицей дипломатии в регионе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Выступая на своей первой пресс-конференции в качестве пресс-секретаря министерства иностранных дел, Насер Канани заявил, что дипломатический аппарат Исламской Республики Иран сосредоточился на укреплении политики добрососедства и отношений с независимыми странами для улучшения условий жизни иранского народа и нейтрализации санкций.

Канани отметил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил в своей статье, опубликованной TheWashingtonPost, что его поездка частично направлена на то, чтобы помочь Ближнему Востоку установить мир, в то время как взгляд на внешнюю политику США демонстрирует несоответствие с нынешней американской политикой.

«Правительство США не может переложить вину на одного человека. Они должны знать, что насильственная политика в регионе и поддержка такой политики вызовут ответную реакцию», — сказал пресс-секретарь.

«Сионистский режим является фальшивым по своей природе, сами же США подчиняются этому режиму», — отметил он, подчеркнув, что присутствие США в регионе, в том числе в Ираке, Афганистане и Сирии, являлось незаконным и нанесло большой ущерб народам этих государств.