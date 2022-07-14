Тегеран, 14 июля, 2022, 11:02 — ИА Регнум. 13 июля спикер парламента Ирана Мохаммад Бакер Калибаф заявил, что Тегеран нацелен на внешнюю торговлю с соседними государствами в размере 200 миллиардов долларов. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Khamenei.ir Мухаммед Багер Калибаф

Выступая на встрече с иранскими бизнесменами и производителями в Узбекистане, Калибаф призвал к созданию логистического центра для облегчения торговых связей между Ираном и Узбекистаном.

Он сослался на внешнюю политику иранского правительства и парламента в отношении расширения взаимодействия с соседями, заявив, что Иран стремится активизировать частный сектор в этих областях.

В другом месте своего выступления Калибаф указал на транзит, визовые проблемы и льготные тарифы в качестве вопросов, которые рассматриваются в настоящий момент совместной комиссией Ирана и Узбекистана.

Он также высоко оценил возможности Ирана в области инженерных услуг и наукоемких областях.

Ранее, выступая на пресс-конференции перед своим отъездом, спикер парламента Ирана заявил, что парламентские отношения, несомненно, имеют особое значение в отношениях между двумя народами.