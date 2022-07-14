Хабаровск, 14 июля, 2022, 07:01 — ИА Регнум. За прошедшие сутки лесоохрана ликвидировала в Хабаровском крае 25 лесных пожаров. Очаги действовали в Аяно-Майском и Ульчском районах, общая площадь превысила 13 тыс. га. Все возгорания были грозовые, в труднодоступных местах, некоторые на склонах гор. Такие пожары заливали водой с вертолета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Aviales.ru Горящий лес

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14 июля тушат четыре лесных пожара на площади 2 тыс. га в Аяно-Майском и Ульчском районах. Задействованы 277 человек, 17 единиц техники. Используется три воздушных судна.

Самая сложная обстановка сложилась в северных районах края. До сих пор продолжается тушение пожара в 7,7 км от села Джигда в Аяно-Майском районе. Огонь ликвидируют на площади 180 га уже несколько дней, но пока безрезультатно. Сотрудники МЧС провели отжиг восточной кромки леса по направлению к селу, что отрезало движение огня. На этот пожар дополнительно направлено 17 сотрудников парашютно-десантной службы. Еще один крупный очаг тушат в Ульчском районе в 17 км от села Нижняя Гавань. Там работает 65 человек и техника.

Во всех районах Хабаровского края установился 4 класс пожарной опасности, а в Ульчском и районе имени Полины Осипенко — максимальный 5 класс. В регионе продолжает действовать краевой режим ЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейший в 2022 году природный пожар, распространившийся на побережье Адриатического моря, ликвидировали в Хорватии.