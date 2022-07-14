Тегеран, , 17:31 — REGNUM 13 июля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Иран и Ватикан разделяют одинаковые взгляды на то, чтобы сосредоточиться на политических решениях существующих глобальных кризисов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан En.mfa.ir

Хоссейн Амир Абдоллахиан, совершив поездку в Италию, заявил в твиттере, что у него состоялась двухчасовая беседа с премьер-министром и госсекретарем Ватикана.

Министр иностранных дел отметил, что обе стороны разделяют одинаковые взгляды на то, чтобы сосредоточиться на политических решениях существующих глобальных кризисов. Он также указал на общие черты между исламом и христианством.

«Папа Римский с большим уважением относится к Исламской Республике Иран», — подчеркнул дипломат, отметив, что у него и Папы Римского сложилось схожее мнение по поводу заключения устойчивой сделки по снятию санкций с Ирана, а также по прекращению огня на Украине и в Йемене.

Ранее Амир Абдоллахиан встретился с кардиналом-госсекретарем Пьетро Паролином и секретарем по связям с государствами архиепископом Полом Галлахером, обменявшись мнениями по региональным и международным событиям.