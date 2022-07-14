Тегеран, 14 июля 2022, 17:31 — REGNUM 13 июля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Иран и Ватикан разделяют одинаковые взгляды на то, чтобы сосредоточиться на политических решениях существующих глобальных кризисов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Хоссейн Амир Абдоллахиан, совершив поездку в Италию, заявил в твиттере, что у него состоялась двухчасовая беседа с премьер-министром и госсекретарем Ватикана.
Министр иностранных дел отметил, что обе стороны разделяют одинаковые взгляды на то, чтобы сосредоточиться на политических решениях существующих глобальных кризисов. Он также указал на общие черты между исламом и христианством.
«Папа Римский с большим уважением относится к Исламской Республике Иран», — подчеркнул дипломат, отметив, что у него и Папы Римского сложилось схожее мнение по поводу заключения устойчивой сделки по снятию санкций с Ирана, а также по прекращению огня на Украине и в Йемене.
Ранее Амир Абдоллахиан встретился с кардиналом-госсекретарем Пьетро Паролином и секретарем по связям с государствами архиепископом Полом Галлахером, обменявшись мнениями по региональным и международным событиям.