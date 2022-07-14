Тегеран, , 08:30 — REGNUM 13 июля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что итальянский частный сектор заинтересован в сотрудничестве с иранской стороной. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан Mfa.gov.ir

Министр иностранных дел Ирана встретился в Риме с группой итальянских бизнесменов и промышленников. Встреча была организована ирано-итальянской торговой палатой.

Амир Абдоллахиан написал в твиттере: «По приглашению итало-иранской торговой палаты в Риме я встретился с итальянскими коммерческими компаниями. Их стремление работать с Ираном было очень впечатляющим».

Высокопоставленный дипломат далее указал на возобновление прямого авиасообщения между столицами Италии и Ирана как на важный фактор развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества, написав в твиттере: «Возобновление прямого рейса Тегеран-Рим играет важную роль в наших совместных усилиях».

Амир Абдоллахиан также встретился с кардиналом-государственным секретарем Ватикана Пьетро Паролином и архиепископом Полом Ричардом Галлахером. Обе стороны провели переговоры по вопросам, представляющим взаимный интерес.