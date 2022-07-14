Тегеран, 14 июля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. 13 июля президент Пакистана Ариф Алви призвал ускорить работу бартерного механизма с Исламской Республикой Иран в целях расширения и облегчения торгового обмена. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Алви сделал это заявление на встрече с генеральным консулом Ирана в Карачи Хасаном Нурианом.

На встрече президент Пакистана поздравил иранский народ и правительство с Курбан-Байрамом (мусульманским праздником жертвоприношения и поклонения).

Алви подчеркнул необходимость принятия конструктивных мер по расширению двустороннего экономического сотрудничества в области совместных пограничных терминалов.

Генеральный консул Ирана также заявил, что Исламская Республика всячески поддерживает увеличение торгового обмена на пограничных пунктах.

Напомнив о недавнем телефонном разговоре между президентом Ирана Ибрагимом Раиси и премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом, Нуриан заявил, что Тегеран полон решимости развивать всесторонние связи с Исламабадом.