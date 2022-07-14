Пермь, 14 июля, 2022, 06:58 — ИА Регнум. В Перми на скамье подсудимых окажется 30-летняя горожанка. Она обвиняется в незаконном сбыте героина и покушении на его сбыт в крупном размере, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

ElIndignado653 Нет наркотикам

Пермяку задержали сотрудники полиции весной 2019 года. В ходе личного досмотра женщины и в её квартире изъято более 500 граммов героина. Горожанка вместе с соучастником пыталась сбыть героин наркоманам на территории Перми.

Злоумышленницу заключили под стражу. Уголовное дело направлено в суд. В отношении соучастника уголовное дело выделено в отдельное производство, ведется следствие. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.